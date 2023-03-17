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Премьеру Ирландии пришлось извиниться за шутку о романе Клинтона и Левински

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 13:15
Премьеру Ирландии пришлось извиниться за шутку о романе Клинтона и Левински
Лео Варадкар. фото из Википедии

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару пришлось извиняться за шутку, которую он рассказал в Вашингтоне, с намеком на сексуальный скандал вокруг экс-президента Билла Клинтона.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Варадкар, известный своими неожиданными шутками, которые порой оборачиваются против него, выступил в Вашингтоне перед стажерами Капитолийского холма. Он рассказывал аудитории, как сам был стажером в Вашингтоне в конце второго срока бывшего президента Билла Клинтона.

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Во время рассказа глава ирландского правительства пошутил, что был стажером, "когда у некоторых родителей был повод для беспокойства" из-за того, что может произойти с их детьми-стажерами в Вашингтоне.

Этот намек вызвал смех и впоследствии - быстрые извинения Варадкара через его официального представителя.

"(Премьер-министр. - Ред.) вспоминал о своей работе в Вашингтоне стажером 23 года назад. Он сделал непродуманное, неуместное замечание, о котором сожалеет. Он просит прощения за любую обиду, которую мог кому-то нанести", - сказал представитель Варадкара.

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Экс-президенту США Биллу Клинтону объявили импичмент в 1998 году по обвинению в ложных показаниях и препятствовании правосудию в связи с тем, что он солгал под присягой о романе со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Варадкар выступал перед стажерами после того, как пришел с другого мероприятия в Джорджтаунском университете, где сидел рядом с женой бывшего президента Хиллари Клинтон.

В 2019 году Варадкар попал в курьезную ситуацию, когда священник вручил ему бутылочку святой воды "для защиты" перед встречей с тогдашним британским коллегой Борисом Джонсоном.

Темы: Ирландияскандал
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