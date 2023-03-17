Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьеру Ирландии пришлось извиниться за шутку о романе Клинтона и Левински

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 14:15
Премьеру Ирландии пришлось извиниться за шутку о романе Клинтона и Левински
Лео Варадкар. фото из Википедии

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару пришлось извиняться за шутку, которую он рассказал в Вашингтоне, с намеком на сексуальный скандал вокруг экс-президента Билла Клинтона.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Варадкар, известный своими неожиданными шутками, которые порой оборачиваются против него, выступил в Вашингтоне перед стажерами Капитолийского холма. Он рассказывал аудитории, как сам был стажером в Вашингтоне в конце второго срока бывшего президента Билла Клинтона.

Во время рассказа глава ирландского правительства пошутил, что был стажером, "когда у некоторых родителей был повод для беспокойства" из-за того, что может произойти с их детьми-стажерами в Вашингтоне.

Этот намек вызвал смех и впоследствии - быстрые извинения Варадкара через его официального представителя.

"(Премьер-министр. - Ред.) вспоминал о своей работе в Вашингтоне стажером 23 года назад. Он сделал непродуманное, неуместное замечание, о котором сожалеет. Он просит прощения за любую обиду, которую мог кому-то нанести", - сказал представитель Варадкара.

Экс-президенту США Биллу Клинтону объявили импичмент в 1998 году по обвинению в ложных показаниях и препятствовании правосудию в связи с тем, что он солгал под присягой о романе со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

ВИДЕО ДНЯ

Варадкар выступал перед стажерами после того, как пришел с другого мероприятия в Джорджтаунском университете, где сидел рядом с женой бывшего президента Хиллари Клинтон.

В 2019 году Варадкар попал в курьезную ситуацию, когда священник вручил ему бутылочку святой воды "для защиты" перед встречей с тогдашним британским коллегой Борисом Джонсоном.

Темы: Ирландияскандал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Ирландия
Ирландия на референдуме определит, убирать ли из конституции устаревшие фразы о женщинах
Лидеры Британии и ЕС рассказали подробности соглашения по Северной Ирландии
Британия подвинула крайний срок повторных выборов в Северной Ирландии до 2024 года
Последние новости
07:21
Силы обороны отбили 114 вражеских атак – сводка
06:58
Украинские защитники уничтожили ночью 16 "Шахедов" – Генштаб
06:45
ISW: "Вагнер" в ближайшие недели может остаться без большинства зэков-наемников
06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все вражеские цели вокруг Киева
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
Все новости...