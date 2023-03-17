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Чоловік із гранатою прийшов у чернівецький суд через арешт сина

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 14:24
Чоловік із гранатою прийшов у чернівецький суд через арешт сина
Фото: Молодий буковинець

У Чернівцях чоловік-військовий прийшов в Апеляційний суд із гранатою через арешт сина.  

Джерела: місцеве видання "Молодий буковинець", яке цитує начальника ГУНП у Чернівецькій області Руслана Дударця

Пряма мова: "До Апеляційного суду на судове засідання прийшов батько засудженого. Дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під вартою, він хотів пройти до нього у залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Чоловік дістав з кишені гранату і показав її".

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"Чоловік вийшов до арки біля вхідних дверей Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини. Він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет, який був при ньому. Чоловік нікому не погрожував, але висловив невдоволення, що сину призначили такий жорсткий вирок".

Деталі: Під час інциденту вулицю Емінеску у центрі міста перекривали. Поліція буде з’ясовувати, звідки граната у чоловіка. За словами правоохоронців, він є військовослужбовцем.

Теми: Чернівцісуд
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