Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчина с гранатой пришел в черновицкий суд из-за ареста сына

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 14:24
Мужчина с гранатой пришел в черновицкий суд из-за ареста сына
Фото: Молодой буковинец

В Черновцах мужчина-военный пришел в Апелляционный суд с гранатой из-за ареста сына. 

Источники: местное издание "Молодой буковинец", которое цитирует начальника ГУНП в Черновицкой области Руслана Дударца

Прямая речь: "В Апелляционный суд на судебное заседание пришел отец осужденного. Узнав, что сыну изменили меру пресечения на заключение под стражей, он хотел пройти к нему в зал судебного заседания. На пункте пропуска, где стоит металлоискатель, его остановили работники судебной охраны и спросили о запрещенных предметах. Мужчина достал из кармана гранату и показал ее".

Реклама:

"Мужчина вышел к арке у входной двери Апелляционного суда. Мы провели с ним переговоры. Он добровольно отдал гранату и травматический пистолет, который был при нем. Мужчина никому не угрожал, но выразил недовольство, что сыну назначили такой жесткий приговор".

Детали: Во время инцидента улицу Эминеску в центре города перекрывали. Полиция будет выяснять, откуда граната у мужчины. По словам правоохранителей, он является военнослужащим.

Темы: Черновцысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: