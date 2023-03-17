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Мужчина с гранатой пришел в черновицкий суд из-за ареста сына

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 15:24
Мужчина с гранатой пришел в черновицкий суд из-за ареста сына
Фото: Молодой буковинец

В Черновцах мужчина-военный пришел в Апелляционный суд с гранатой из-за ареста сына. 

Источники: местное издание "Молодой буковинец", которое цитирует начальника ГУНП в Черновицкой области Руслана Дударца

Прямая речь: "В Апелляционный суд на судебное заседание пришел отец осужденного. Узнав, что сыну изменили меру пресечения на заключение под стражей, он хотел пройти к нему в зал судебного заседания. На пункте пропуска, где стоит металлоискатель, его остановили работники судебной охраны и спросили о запрещенных предметах. Мужчина достал из кармана гранату и показал ее".

"Мужчина вышел к арке у входной двери Апелляционного суда. Мы провели с ним переговоры. Он добровольно отдал гранату и травматический пистолет, который был при нем. Мужчина никому не угрожал, но выразил недовольство, что сыну назначили такой жесткий приговор".

Детали: Во время инцидента улицу Эминеску в центре города перекрывали. Полиция будет выяснять, откуда граната у мужчины. По словам правоохранителей, он является военнослужащим.

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Темы: Черновцысуд
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