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Зеленський збирав Ставку: розглянули ситуацію в найскладніших точках фронту

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 15:39
Зеленський збирав Ставку: розглянули ситуацію в найскладніших точках фронту
Володимир Зеленський. фото ОП

В п’ятницю 17 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі.

Крім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб.

Вказується, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

Теми: Зеленськийвійна
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