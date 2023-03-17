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Зеленский собирал Ставку: рассмотрели ситуацию в самых сложных точках фронта

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 14:39
Зеленский собирал Ставку: рассмотрели ситуацию в самых сложных точках фронта
Владимир Зеленский. фото ОП

В пятницу 17 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.

Кроме того, участников заседания проинформировали о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Указывается, что также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

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Темы: Зеленскийвойна
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