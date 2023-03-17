Зеленский собирал Ставку: рассмотрели ситуацию в самых сложных точках фронта
В пятницу 17 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: Офис президента
Детали: Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.
Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.
Кроме того, участников заседания проинформировали о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.
Указывается, что также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.