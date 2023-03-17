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У Росії знайшли масове поховання "вагнерівців" – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 15:52
У Росії знайшли масове поховання вагнерівців – ЗМІ
Фото: Золотая Горка

У Свердловській області Росії виявили цвинтар, на якому нещодавно поховали щонайменше 67 "вагнерівців", у тому числі тих, хто мав би зараз відбувати покарання у в'язниці.

Джерело: Золотая горка, російська служба BBC 

Деталі: Поховання виявили минулого тижня. За інформацією місцевих ЗМІ, поблизу міста Березовський жителі побачили 67 свіжих могил, на кожній з яких лежав чорно-червоно-жовтий вінок із зображенням емблеми ПВК "Вагнер", а також вінки в кольорах прапора РФ із двоголовим орлом.

 

Співробітники ритуальної служби пояснили журналістам, що на це кладовище привозять загиблих, чиїх родичів не вдалося знайти. За їхніми словами, після смерті родичів шукають три дні, якщо не можуть знайти, то просто відвозять туди, де "дали місце" в РФ.

На відео можна розгледіти прізвища похованих. ЗМІ встановили, що щонайменше четверо людей із такими самими даними мали зараз відбувати покарання за тяжкі злочини.

Судячи з матеріалів справ, один похований убив ветерана Другої світової війни і вкрав у неї чотири медалі, другий – намагався вбити свою співмешканку за "нецензурні образи". Третього похованого засудили за вбивство напідпитку, четвертого – за 11 крадіжок. 

 

Крім того, BBC повідомляє, що на основі відкритих джерел вдалося встановити імена 17 375 військових Росії, які загинули в Україні. 

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Загалом встановлено імена 2092 загиблих ув'язнених російських колоній. З початку року їх нарахували щонайменше 1000. Тільки за останні два тижні стало відомо про загибель ще понад 400. Судячи з некрологів, більшість із них були учасниками боїв за Бахмут.

Теми: РосіяВагнервійна
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