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В России нашли массовое захоронение "вагнеровцев" – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 марта 2023, 15:52
В России нашли массовое захоронение вагнеровцев – СМИ
Фото: Золотая Горка

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были захоронены по меньшей мере 67 "вагнеровцев", в том числе те, кто должен был сейчас отбывать срок. 

Источник: Золотая горка, российская служба BBC

Детали: Захоронение на прошедшей неделе. СМИ сообщают, что вблизи города Берёзовский в Свердловской области местные жители увидели 67 свежих могил, на каждой из которых лежал черно-красно-желтый венок с изображением эмблемы ЧВК "Вагнер", а также венки в цветах флага РФ с двуглавым орлом.

 

Сотрудники ритуальной службы объяснили журналистам, что на это кладбище привозят погибших, чьих родственников не удалось найти. По их словами, после смерти родственников ищут три дня, если не могут найти, то просто увозят туда, где "дали место" в РФ.

На видео можно разглядеть фамилии захороненных. СМИ установили, что как минимум четверо людей с такими же данными должны были сейчас отбывать наказание за тяжкие преступления.

Судя по материалам дела, один захоронений убил ветерана Второй мировой войны и украл у нее четыре медали, второй – пытался убить свою сожительницу за "нецензурные оскорбления". Третьего похороненного осудили за убийство по пьяни, четвертого – за 11 краж. 

 

Кроме того, BBC сообщает, что на основе открытых источников удалось установить имена 17 375 военных России, погибших в Украине. 

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Всего установлены имена 2092 погибших заключенных российских колоний. С начала года их насчитали не менее 1000. Только за последние две недели стало известно о гибели еще более 400. Судя по некрологам, большинство из них были участниками боев за Бахмут. 

Темы: РосcияВагнервойна
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