Президентка Єврокомісії: Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російському президенту Владіміру Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда"

"Путін явно програв енергетичну битву, яку він розпочав, і його шантаж не спрацював", - сказала Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю під час візиту на газову платформу Troll A біля західного узбережжя Норвегії.

Вона додала, що тепер ЄС буде отримувати набагато більше енергії від таких союзників, як Норвегія та США.

Крім того, за її словами, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%.

"Отже, якщо президент Путін планував поставити нас на коліна, він досягнув абсолютно протилежного. Сьогодні ми сильніші і незалежніші, ніж будь-коли", - сказала вона.

Фон дер Ляєн у п'ятницю прибула разом з генсеком НАТО на бурову платформу в Північному морі, щоб обговорити безпеку постачання енергоресурсів та інфраструктури.

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Нагадаємо, 16 березня НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури.