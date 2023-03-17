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Президент Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую битву, шантаж не сработал

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 15:06
Президент Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую битву, шантаж не сработал
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у российского президента Владимира Путина не получилось шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда"

"Путин явно проиграл энергетическую битву, которую он начал, и его шантаж не сработал", - сказала Урсула фон дер Ляйен в пятницу во время визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии.

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Она добавила, что теперь ЕС будет получать гораздо больше энергии от таких союзников, как Норвегия и США.

Кроме того, по ее словам, Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%.

"Так что если президент Путин планировал поставить нас на колени, он достиг совершенно противоположного. Сегодня мы более сильные и независимые, чем когда-либо", - сказала она.

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Фон дер Ляйен в пятницу прибыла вместе с генсеком НАТО на буровую платформу в Северном море, чтобы обсудить безопасность поставок энергоресурсов и инфраструктуры.

Напомним, 16 марта НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры.

Темы: ЕСПутинэнергетика
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