Росіяни засипають Казахстан запитами про постачання підсанкційних товарів – ЗМІ

Російські компанії звертаються до сусіднього Казахстану за допомогою в імпорті вкрай необхідних їм товарів, щоб обійти західні санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з питанням.

За даними видання, останнім часом спостерігаються зростання кількості російських запитів про допомогу в перевезенні через сухопутний кордон Казахстану з Росією, який становить 7591 кілометр, різноманітних товарів - від підшипників та авіаційних деталей до рідкоземельних металів.

Два джерела пов'язали підвищений інтерес Росії безпосередньо з повідомленнями про плани Туреччини посилити контроль за транзитом санкційних товарів.

Інший казахстанський підприємець розповів, що йому запропонували 1 мільйон доларів за допомогу в перевезенні рідкоземельних металів з Австралії.

"Від телефонів і підшипників до деталей літаків і рідкоземельних металів", - сказав підприємець, наводячи приклади запитів, які, за його словами, він відхилив.

За словами джерел, росіяни мають дуже довгий список запитів, який включає промислове обладнання, залізничні підшипники, сучасну електроніку, радіоапаратуру, турбіни, деталі літаків, сировину і навіть матеріали для банківських карток.

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Росія залишається найбільшим торговельним партнером Казахстану. Минулого року казахстанський експорт до Росії зріс на чверть до $8,8 млрд, а продажі деяких товарів різко зросли. Наприклад, експорт підшипників подвоївся до $111 млн, згідно з офіційною статистикою.

Експорт пластикових труб, з певними видами яких Росія має виробничі проблеми, минулого року збільшився більш ніж утричі - до $12 млн.

Водночас Казахстан різко збільшив імпорт комп'ютерів з європейських країн і Тайваню, хоча невідомо, скільки з них потім реекспортували до Росії.

Іноді закон навіть не порушується, кажуть джерела. Часто складні товари включають компоненти, що потрапили під санкції, але самі по собі прямо не заборонені. Вони додали, що зростання торгівлі настільки різке, що казахстанська митниця перевантажена.

Нагадаємо, Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, які в останній рік різко збільшили імпорт передових технологій та інших товарів із ЄС, посилити торгівельний контроль, аби вони не використовувались Росією для обходу санкцій.

До третіх країн належать зокрема Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан і ще кілька інших країн Східної Європи та Центральної Азії.