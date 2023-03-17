Россияне засыпают Казахстан запросами о поставках подсанкционных товаров – СМИ

Российские компании обращаются к соседнему Казахстану за помощью в импорте крайне необходимых им товаров, чтобы обойти западные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, в последнее время наблюдаются рост числа российских запросов о помощи в перевозке через сухопутную границу Казахстана с Россией, которая составляет 7591 километр, разнообразных товаров - от подшипников и авиационных деталей до редкоземельных металлов.

Два источника связали повышенный интерес России непосредственно с сообщениями о планах Турции ужесточить контроль за транзитом санкционных товаров.

Другой казахстанский предприниматель рассказал, что ему предложили 1 миллион долларов за помощь в перевозке редкоземельных металлов из Австралии.

"От телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов", - сказал предприниматель, приводя примеры запросов, которые, по его словам, он отклонил

По словам источников, россияне имеют очень длинный список запросов, который включает промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, современную электронику, радиоаппаратуру, турбины, детали самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт.

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Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. В прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть до $8,8 млрд, а продажи некоторых товаров резко выросли. Например, экспорт подшипников удвоился до $111 млн, согласно официальной статистике.

Экспорт пластиковых труб, с определенными видами которых Россия имеет производственные, в прошлом году увеличился более чем втрое - до $12 млн.

В то же время Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из европейских стран и Тайваня, хотя неясно, сколько из них потом было реэкспортировано в Россию.

Иногда закон даже не нарушается, говорят источники. Часто сложные товары включают компоненты, попавшие под санкции, но сами по себе прямо не запрещены. Они добавили, что рост торговли настолько резкий, что казахстанская таможня перегружена.

Напомним, Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, которые в последний год резко увеличили импорт передовых технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы они не использовались Россией для обхода санкций.

К третьим странам относятся, в частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и еще несколько других стран Восточной Европы и Центральной Азии.