Режим Лукашенка дав двом керівницям Tut.by по 12 років колонії

У Білорусі керівниць першого незалежного медіа Tut.by Марину Золотову і Людмилу Чекіну посадили на 12 років колонії.

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА

Детталі: Зокрема, колишню головну редакторку художньо-редакційного відділу tut.by Марину Золотову засудили до 12 років колонії. Таке рішення ухвалив 17 березня Мінський міський суд.

Відбувати покарання Золотова буде в колонії загального режиму. Водночас їй зарахують строк тримання під вартою. Один день тримання під вартою відповідатиме півтора дням позбавлення волі.

Суд скасував арешт на її майно.

Колишній гендиректорці ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" Людмилі Чекіній призначено аналогічне основне покарання - 12 років колонії загального режиму.

Крім того, її позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, на строк 5 років.

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Золотову визнали винною в "поширенні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу Білорусі, закликами, зверненими до іноземних держав, іноземних і міжнародних організацій, до дій на шкоду національній безпеці Білорусі".

Режим Лукашенка також визнав Золотову "винною" в діях, спрямованих на "розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності", а Чекіну - в організації таких дій.

Крім того, Чекіну визнано винною в ухиленні від сплати податків шляхом умисного заниження податкової бази, зокрема шляхом внесення до податкових декларацій (розрахунків) завідомо неправдивих відомостей, що призвело до заподіяння шкоди в особливо великому розмірі.

Вирок поки що не набув законної сили, його можуть оскаржити й опротестувати в апеляційному порядку.