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Режим Лукашенко посадил двух руководительниц Tut.by на 12 лет колонии

Алена МазуренкоПятница, 17 марта 2023, 16:57
Режим Лукашенко посадил двух руководительниц Tut.by на 12 лет колонии
фото: belta

В Беларуси руководительниц первого независимого медиа Tut.by Марину Золотову и Людмилу Чекину посадили на 12 лет колонии.

Источник: белорусское госиздание БЕЛТА

Деттали: В частности, бывшего главного редактора художественно-редакционного отдела tut.by Марину Золотову приговорили к 12 годам колонии. Такое решение принял 17 марта Минский городской суд.

Отбывать наказание Золотова будет в колонии общего режима. В то же время ей засчитают срок содержания под стражей. Один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы.

Суд отменил арест на ее имущество.

Бывшему гендиректору ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмиле Чекиной назначено аналогичное основное наказание - 12 лет колонии общего режима.

Кроме того, ее лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

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Золотову признали виновной в "распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Беларуси, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям в ущерб национальной безопасности Беларуси".

Режим Лукашенко также признал Золотову "виновной" в действиях, "направленных на разжигание социальной вражды и вражды по признаку иной социальной принадлежности", а Чекину - в организации таких действий.

Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в частности путем внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что привело к причинению ущерба в особо крупном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойна
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