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Угорщина слідом за Туреччиною теж ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 16:20

Фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив керівник фракції "Фідес" Мате Кочиш.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли проголосуємо одноголосно "за", – написав парламентар у Facebook.

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Він додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.

Напередодні парламент Угорщини погодив розгляд питання про прийняття нових членів Альянсу 31 березня.

Рішення "Фідесу" з’явилось на тлі оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини. 

Останнім часом Туреччина пом’якшила позицію щодо Фінляндії та натякає, що готова схвалити її вступ окремо від Швеції, проте - як і Угорщина - досі не ратифікувала заявку. Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: ФінляндіяНАТОУгорщина
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