Венгрия вслед за Турцией тоже ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Фракция правящей партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопрос ратификации протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил руководитель фракции "Фидес" Мате Кочиш.

"От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за", - написал парламентарий в Facebook.

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Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Накануне парламент Венгрии согласовал рассмотрение вопроса о принятии новых членов Альянса 31 марта

Решение "Фидес" появилось на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

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Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

В последнее время Турция смягчила позицию по Финляндии и намекает, что готова одобрить ее вступление отдельно от Швеции, однако - как и Венгрия - до сих пор не ратифицировала заявку. Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.