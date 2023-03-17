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Індія дозволила російським туристам бути в країні лише 180 днів на рік

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 16:14
Індія дозволила російським туристам бути в країні лише 180 днів на рік
Фото: РИА Новости

Індія обмежила перебування росіян у країні до 180 днів на рік.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке наводить інформацію посольства Росії в Індії

Дослівно: "Період безперервного перебування на території Індії для громадян Росії за електронними туристичними візами не повинен перевищувати 90 днів, а сумарна тривалість перебування протягом одного календарного року не повинна перевищувати 180 днів".

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Деталі: У дипмісії уточнили, що зміни поширюються також на вже видані електронні візи, тому росіянам рекомендували оновити раніше оформлені документи.

Теми: Індіятуризм
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