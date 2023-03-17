Индия разрешила российским туристам быть в стране только 180 дней в году

Индия ограничила пребывание россиян в стране до 180 дней в году.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое приводит информацию посольства России в Индии

Дословно: "Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней".

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Детали: В дипмиссии уточнили, что изменения распространяются также на уже выданные электронные визы, поэтому россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.