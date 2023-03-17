Польща розмістить HIMARS, придбані у США, біля Калінінградської області

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю анонсував, що ракетні системи залпового вогню HIMARS, придбані у США, нададуть підрозділам 16-ї механізованої дивізії в Ольштині, що біля Калінінградської області Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Блащака цитує Dziennik Gazeta Prawna.

Про нові види озброєння, що будуть взяті на озброєння польською армією, очільник Міноборони країни розповів в Ольштині під час складання присяги солдатами добровільної строкової військової служби та Сил територіальної оборони.

"Наше завдання - зміцнити польську армію таким чином, щоб Путін і ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на Польщу. Ми створюємо нові військові частини і оснащуємо їх новою технікою", – наголосив він.

Як приклад він навів південнокорейські танки K2 і самохідні гаубиці K9, які вже перебувають на озброєнні 16-ї механізованої бригади, й додав, що ракетні установки HIMARS, замовлені у 2019 році, також увійдуть до її оснащення.

"16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає все сильнішою і сильнішою, як силою воїнів, так і технікою, яку вона має на озброєнні", – наголосив Блащак, нагадавши, що підрозділи дивізії дислокуються поблизу кордону з російською Калінінградською областю.

Перший контракт на придбання 20 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Очікується, що вони будуть поставлені у 2023 році. Крім того, минулоріч Польща повідомила про плани замовити ще близько 500 HIMARS.