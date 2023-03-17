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Польша разместит приобретенные у США HIMARS возле Калининградской области

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 17:50

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу анонсировал, что ракетные системы залпового огня HIMARS, приобретенные у США, предоставят подразделениям 16-й механизированной дивизии в Ольштыне, что возле Калининградской области России.

Как сообщает "Европейская правда", слова Блащака цитирует Dziennik Gazeta Prawna.

О новых видах вооружения, которые будут взяты на вооружение польской армией, глава Минобороны страны рассказал в Ольштыне во время принятия присяги солдатами добровольной срочной военной службы и Сил территориальной обороны.

"Наша задача - укрепить польскую армию таким образом, чтобы Путин и те, кто сегодня отстраивает империю зла, не решились напасть на Польшу. Мы создаем новые воинские части и оснащаем их новой техникой", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, которые уже находятся на вооружении 16-й механизированной бригады, и добавил, что ракетные установки HIMARS, заказанные в 2019 году, также войдут в ее оснащение.

"16-я механизированная дивизия с каждой неделей становится все сильнее и сильнее, как силой воинов, так и техникой, которую она имеет на вооружении", - подчеркнул Блащак, напомнив, что подразделения дивизии дислоцируются вблизи границы с российской Калининградской областью.

Первый контракт на приобретение 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Ожидается, что они будут поставлены в 2023 году. Кроме того, в прошлом году Польша сообщила о планах заказать еще около 500 HIMARS.

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Темы: ПольшаРосcия
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