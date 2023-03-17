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У ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів для України в понеділок – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 18:41
У ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів для України в понеділок – ЗМІ
Фото: Слуга народа

Низка країн Європейського Союзу в понеділок, 20 березня, підпишуть проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

Про це агенції Reuters у п'ятницю заявив високопосадовець ЄС, пише "Європейська правда".

Посадовець не зміг підтвердити, скільки країн приєднаються до угоди про надання Україні боєприпасів, але висловив упевненість, що "в понеділок буде багато підписів", а пізніше до ініціативи можуть долучитись інші держави.

"(Проєктна угода) є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі... По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед", – зазначив він.

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але вони ще мають вирішити, як втілити ці плани.

Як повідомлялося, ЄС може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 мільйонів євро може для прискорення промислового виробництва необхідних Україні 155-міліметрових боєприпасів.

Досі країни ЄС надали Україні 350 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, яких Київ потребує більше для утримання лінії оборони і початку очікуваного весняного контрнаступу.

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Теми: Європазброя
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