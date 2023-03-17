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В ЕС подпишут соглашение о закупке 155-мм боеприпасов для Украины в понедельник - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 18:41
В ЕС подпишут соглашение о закупке 155-мм боеприпасов для Украины в понедельник - СМИ
Фото: Слуга народа

Ряд стран Европейского Союза в понедельник, 20 марта, подпишут проектное соглашение о совместной закупке артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для Украины.

Об этом агентству Reuters в пятницу заявил высокопоставленный чиновник ЕС, пишет "Европейская правда".

Чиновник не смог подтвердить, сколько стран присоединятся к соглашению о предоставлении Украине боеприпасов, но выразил уверенность, что "в понедельник будет много подписей", а позже к инициативе могут присоединиться другие государства.

"(Проектное соглашение) является основой для Европейского оборонного агентства и его стран-членов, чтобы двигаться дальше... По сути, это техническое задание, которое является юридической основой для движения вперед", - отметил он.

Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как реализовать эти планы.

Как сообщалось, ЕС может использовать краткосрочный инструмент совместных закупок оружия с бюджетом в 500 миллионов евро  для ускорения промышленного производства необходимых Украине 155-миллиметровых боеприпасов.

До сих пор страны ЕС предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых Киев нуждается больше для удержания линии обороны и начала ожидаемого весеннего контрнаступления.

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Темы: Европаоружие
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