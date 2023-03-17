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Західні лідери вітають рішення про ордер МКС на арешт Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 18:54

Міністри закордонних справ країн Європи вітають рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter-акаунти політиків. 

"Путін, безсумнівно, несе відповідальність за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна", – написав у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт пана Путіна привітав і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкявічс

"Ніякої безкарності для тих, хто порушує міжнародне право", – зазначив він у Twitter.

У рішенні про видачу ордеру на арешт президента Росії прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас бачить "ще один крок до судного дня".

"Видаючи перший ордер на арешт #Путіна, #МКС надсилає історичний сигнал: всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", – написала у Twitter.

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Взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінальну суду про порушення справи проти президента Путіна та Марії Львової-Бєлової і глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. 

"Нідерланди підтримують #МКС у його важливому завданні боротьби з безкарністю за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми зробимо все можливе, щоб #ICC міг безпечно та незалежно виконувати це складне завдання", – написав Гукстра у Twitter. 

Теми: ПутінГаазький трибунал
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