Западные лидеры приветствуют решение об ордере МУС на арест Путина

Топ-чиновники западных государств приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter-аккаунты политиков.

Лидеры отмечают, что это решение является шагом к привлечению к ответственности руководства Российской Федерации.

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"Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина", – написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест господина Путина приветствовал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – отметил он в Twitter.

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Премьер Эстонии Кая Каллас назвала выдачу ордера на арест президента России "еще одним шагом к судному дню".

"Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", – написала премьер-министр Эстонии в Twitter.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра отметил, что Нидерланды поддерживают МУС в борьбе с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", – написал Хукстра в своем Twitter.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Их подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для РФ "никакого значения, в частности с правовой точки зрения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение МУС.