Росіяни облаштували катівню в окупованому Енергодарі – Генштаб

Російські військові створили в окупованому Енергодарі Запорізької області катівню для проукраїнськи налаштованих громадян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області".

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Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, людей з проукраїнськими поглядами та тих, хто не виконує вимоги окупантів, там піддаються жорстоким тортурам.