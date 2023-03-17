Росіяни облаштували катівню в окупованому Енергодарі – Генштаб
П'ятниця, 17 березня 2023, 18:54
Російські військові створили в окупованому Енергодарі Запорізької області катівню для проукраїнськи налаштованих громадян.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області".
Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, людей з проукраїнськими поглядами та тих, хто не виконує вимоги окупантів, там піддаються жорстоким тортурам.
ВІДЕО ДНЯ