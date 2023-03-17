Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб

Российские военные создали в оккупированном Энергодаре Запорожской области пыточную для проукраински настроенных граждан.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборационистов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины.

Реклама:

Так, пыточную заметили в юго-восточной части Энергодара Запорожской области".

Детали: По информации Генштаба ВСУ, людей с проукраинскими взглядами и тех, кто не выполняет требования оккупантов, там подвергаются жестоким пыткам.