Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб
Пятница, 17 марта 2023, 17:54
Российские военные создали в оккупированном Энергодаре Запорожской области пыточную для проукраински настроенных граждан.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборационистов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины.
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Так, пыточную заметили в юго-восточной части Энергодара Запорожской области".
Детали: По информации Генштаба ВСУ, людей с проукраинскими взглядами и тех, кто не выполняет требования оккупантов, там подвергаются жестоким пыткам.