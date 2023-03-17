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Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 марта 2023, 17:54
Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб
Иллюстративное фото из Нацполиции

Российские военные создали в оккупированном Энергодаре Запорожской области пыточную для проукраински настроенных граждан.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборационистов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. 

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Так, пыточную заметили в юго-восточной части Энергодара Запорожской области".

Детали: По информации Генштаба ВСУ, людей с проукраинскими взглядами и тех, кто не выполняет требования оккупантов, там подвергаются жестоким пыткам.

Темы: Генштабвоенные преступленияЭнергодар
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