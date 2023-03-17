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Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 18:35
Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото "Спутник"

В Адміністрації президента Росії вважають ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.

Джерело: "РИА Новости" і "Meduza" з посиланням на РБК

Пряма мова речника Путіна Дмитра Пєскова: "Саму постановку питання ми вважаємо обурливою і неприйнятною. Росія, як і цілий ряд держав, не визнає юрисдикції цього суду і, відповідно, будь-які рішення подібного роду є для РФ із точки зору права нікчемними".

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Деталі: Критично й зневажливо відреагували на рішення МКС і інші представники влади РФ.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова написала, що Росія не співпрацює з МКС – і "можливі "рецепти" на арешт, які виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними".

Дитячий омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова, на арешт якої МКС також видав ордер у зв'язку з викраденням дітей з України, заявила: "Чудово, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі. Ну, а ми продовжуємо працювати".

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив: "Немає необхідності пояснювати, де слід скористатися цим документом (ордером МКС – ред.)".

Постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав обурливим і незаконним рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна: "Ми не визнаємо рішення МКС. Вони незаконні".

Віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що президент Росії як вища посадова особа "має імунітет від іноземної та міжнародної кримінальної юрисдикції" і "не може бути заарештований жодною іноземною владою".

Голова Держдуми Федеральних зборів РФ В'ячеслав Володін сказав: "Будь-які нападки на президента РФ розцінюємо як агресію проти нашої країни".

Голова комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас вважає, що, "ухваливши настільки абсурдне рішення, МКС став на шлях самоліквідації", а Росії потрібно негайно видати ордер на арешт усіх суддів Міжнародного кримінального суду.

Депутат Володимир Джабаров теж заявив, що непогано було б, якби Басманний суд Москви видав ордер на арешт у повному складі членів МКС.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висловив упевненість, що ордери МКС на арешт потрібно виписувати президенту України Володимиру Зеленському, "його зграї та їхнім західним покровителям".

"Депутат" від анексованого Криму Сергій Цеков не втратив нагоди сказати, що рішення МКС показує "нікчемність" правових інституцій Заходу, і що ордер на арешт Путіна "жодних наслідків не матиме".

Цьому передувало: 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку із ситуацією в Україні.

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УП, доповнено
Теми: ПутінМіжнародний кримінальний судвійнаРосія
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