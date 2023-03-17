Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

В Администрации президента России считают ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, юридически ничтожным.

Источник: "РИА Новости" и "Meduza" со ссылкой на РБК

Прямая речь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными".

Детали: Критично и пренебрежительно отреагировали на решение МУС и другие представители власти РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что Россия не сотрудничает с МУС – и "возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными".

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, на арест которой МУС также выдал ордер в связи с похищением детей из Украины, зявила: "Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше. Ну, а мы продолжаем работать".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: "Нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом (ордером МУС – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина: "Мы не признаем решения МУС. Они незаконны".

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что президент России как высшее должное лицо "обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции" и "не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью".

Глава Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин сказал: "Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны".

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что, "приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации", а России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда.

Депутат Владимир Джабаров тоже заявил, что неплохо было бы, если бы Басманный суд Москвы выдал ордер на арест в полном составе членов МУС.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что ордера МУС на арест нужно выписывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям".

"Депутат" от аннексированного Крыма Сергей Цеков не применул сказать, что решение МУС показывает "ничтожность и никчемность" правовых институтов Запада, и что ордер на арест Путина "никаких последствий нести не будет".

Этому предшествовало: 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией в Украине.

Читайте також: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Почему вывоз украинских детей в РФ – геноцид