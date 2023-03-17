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Тепер Путіна повинні затримати в будь-якій із 123 країн-членів МКС – експерт

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 18:55
Тепер Путіна повинні затримати в будь-якій із 123 країн-членів МКС – експерт
Фото: РИА Новости

Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російська служба "ВВС", яка цитує професора міжнародного права Копенгагенського університету Кевін Йон Хеллера і голову міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чикова

Пряма мова: "Це неймовірно важлива подія. Не щодня чинному главі держави висуває звинувачення міжнародний суд. Але, звісно, перспективи затримання Путіна найближчим часом вкрай малі".

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"З юридичної точки зору будь-яка країна-член МКС зобов'язана виконувати це рішення. І в разі, якщо Путін приїде на територію цієї країни, повинні заарештувати його і передати суду. Але за фактом держави не завжди так чинять.

Наприклад, проти президента Судану було висунуто серйозні обвинувачення, а він після цього побував у кількох країнах, які є членами МКС, і жодна не заарештувала його. Тож ордер на арешт - не гарантія того, що Путіна передадуть МКС. Але з юридичної точки зору у країн є зобов'язання це зробити".

Деталі: Юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

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Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь,Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Як написав голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Чиков Путін став сьомим главою держави, який потрапив під міжнародне кримінальне розслідування.

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Теми: Гаазький трибуналсудПутін
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