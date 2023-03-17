Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Теперь Путина должны задержать в любой из 123 стран-членов МУС - эксперт

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 19:55
Теперь Путина должны задержать в любой из 123 стран-членов МУС - эксперт
Фото: РИА Новости

Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.

Источник: русская служба "ВВС", которая цитирует профессора международного права Копенгагенского университета Кевин Йон Хеллера и главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова

Прямая речь: "Это невероятно важное событие. Не каждый день действующему главе государства выдвигает обвинения международный суд. Но, конечно, перспективы задержания Путина в ближайшее время крайне малы".

"С юридической точки зрения любая страна-член МУС обязана выполнять это решение. И в случае, если Путин приедет на территорию этой страны, должны арестовать его и передать суду. Но по факту государства не всегда так поступают.

Например, против президента Судана были выдвинуты серьезные обвинения, а он после этого побывал в нескольких странах, которые являются членами МУС, и ни одна не арестовала его. Поэтому ордер на арест - не гарантия того, что Путина передадут МУС. Но с юридической точки зрения у стран есть обязательства это сделать".

Детали: Юрисдикция МУС распространяется в странах, ратифицировавших Римский статут. Украина не является участницей Римского статута. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

ВИДЕО ДНЯ

Как написал глава международной правозащитной группы "Агора" Чиков Путин стал седьмым главой государства, который попал под международное уголовное расследование.

Предыстория:

Темы: Гаагский трибуналсудПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРоссияне попали ракетой в жилую многоэтажку в Запорожье

Воздушные силы об отслеживании ТГ-каналами движения ракет и дронов РФ: Преступление против Украины

"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов

фотоВ Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция

фото, дополнено Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

Все новости...
Гаагский трибунал
Западные лидеры приветствуют решение об ордере МУС на арест Путина
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Международный центр по преследованию РФ должен заработать в Гааге до начала лета
Последние новости
13:42
ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу относительно Крыма
13:38
фотоРоссия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
13:37
Парамедикиня Михайлова предлагает обустроить на Аскольдовой горе Пантеон Героев
13:20
Украинская балерина выехала в Европу из-за российских бомб, а сейчас делит сцену с россиянами
13:18
фото, видео Зеленский приехал под Бахмут и наградил его защитников
13:13
Прямые потери от атак РФ на электростанции приближаются к 6 миллиардам – ДТЭК
13:07
Глава МИД Британии: передача Украине снарядов с обедненным ураном не будет ядерной эскалацией
13:05
видеоЗеленский обнародовал видео попадания ракеты РФ в многоэтажку Запорожья
13:04
Курс валют на 22 марта: гривня крепнет к доллару и евро
12:57
видеоГПСУ показала "демилитаризацию" минометчиков России
Все новости...