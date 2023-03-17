Теперь Путина должны задержать в любой из 123 стран-членов МУС - эксперт

Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.

Источник: русская служба "ВВС", которая цитирует профессора международного права Копенгагенского университета Кевин Йон Хеллера и главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова

Прямая речь: "Это невероятно важное событие. Не каждый день действующему главе государства выдвигает обвинения международный суд. Но, конечно, перспективы задержания Путина в ближайшее время крайне малы".

"С юридической точки зрения любая страна-член МУС обязана выполнять это решение. И в случае, если Путин приедет на территорию этой страны, должны арестовать его и передать суду. Но по факту государства не всегда так поступают.

Например, против президента Судана были выдвинуты серьезные обвинения, а он после этого побывал в нескольких странах, которые являются членами МУС, и ни одна не арестовала его. Поэтому ордер на арест - не гарантия того, что Путина передадут МУС. Но с юридической точки зрения у стран есть обязательства это сделать".

Детали: Юрисдикция МУС распространяется в странах, ратифицировавших Римский статут. Украина не является участницей Римского статута. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

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Как написал глава международной правозащитной группы "Агора" Чиков Путин стал седьмым главой государства, который попал под международное уголовное расследование.

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