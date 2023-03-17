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Син Байдена подав до суду через ноутбук, який використовують для нападок на його батька

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 20:17

Син президента Джо Байдена Хантер у п’ятницю подав позов проти Джона Пола Майка Айзека – власника ремонтної майстерні, де він нібито ремонтував ноутбук, матеріали якого стали частиною кампанії проти нього та батька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У позові проти Айзека стверджується, що той вчинив правопорушення, нібито отримавши доступ до даних, що належать Байдену-молодшому, і поділившись ними, "не маючи на це жодних повноважень чи дозволу". "

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Адвокати Хантера Байдена вимагають провести суд присяжних щодор порушення законодавства штату Делавер, зокрема втручання в приватне життя шляхом отримання "приватної і конфіденційної інформації та контенту, зокрема чутливих і приватних фотографій і відео".

Вони водночас наголошують, що не стверджують, нібито ноутбук, який фігурує у справі та з якого були отримані компрометуючі дані, справді належать Байдену. Позов стосується саме поширення приватної інформації.

Позов Байдена-молодшого став відповіддю на позов самого Айзека проти сина президента США, конгресмена Адама Шиффа, а також видань CNN, Politico і The Daily Beast. Він звинуватив їх у наклепі через нібито твердження про сприяння РФ на тлі виборчої кампанії 2020 року.

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Нагадаємо, ситуація з ноутбуком Байдена-молодшого розгорілась під час президентської кампанії у США 2020 року. Тоді газета The New York Post повідомила про знайдені на ньому електронні листи, пов'язані з закордонною бізнес-діяльністю Хантера Байдена.

За твердженням The New York Post, Байден-молодший представив свого батька, тодішнього віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma. Видання стверджувало, що це листування суперечить твердженням Джо Байдена про те, що він не говорив зі своїм сином про його ділові відносини в Україні.

Трамп використав цей звіт проти Джо Байдена в останні дні своєї невдалої спроби балотуватися на другий президентський термін.

Судові суперечки між Хантером Байденом та Айзеком відбуваються в той час, коли очолюваний Республіканською партією комітет Палати представників з нагляду та підзвітності розслідує міжнародні бізнес-транзакції сина президента та інших його родичів.

Теми: Байден
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