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Сын Байдена подал в суд из-за ноутбука, который используют для нападок на его отца

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 21:17

Сын президента Джо Байдена Хантер в пятницу подал иск против Джона Пола Майка Айзека - владельца ремонтной мастерской, где он якобы ремонтировал ноутбук, материалы которого стали частью кампании против него и отца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В иске против Айзека утверждается, что тот совершил правонарушение, якобы получив доступ к данным, принадлежащим Байдену-младшему, и поделившись ими, "не имея на это никаких полномочий или разрешения". "

Адвокаты Хантера Байдена требуют провести суд присяжных по поводу нарушения законодательства штата Делавэр, в частности вмешательства в частную жизнь путем получения "частной и конфиденциальной информации и контента, в частности чувствительных и частных фотографий и видео".

Они одновременно отмечают, что не утверждают, якобы ноутбук, который фигурирует в деле и с которого были получены компрометирующие данные, действительно принадлежат Байдену. Иск касается именно распространения частной информации.

Иск Байдена-младшего стал ответом на иск самого Айзека против сына президента США, конгрессмена Адама Шиффа, а также изданий CNN, Politico и The Daily Beast. Он обвинил их в клевете из-за якобы утверждения о содействии РФ на фоне избирательной кампании 2020 года.

Напомним, ситуация с ноутбуком Байдена-младшего разгорелась во время президентской кампании в США 2020 года. Тогда газета The New York Post сообщила о найденных на нем электронных письмах, связанных с зарубежной бизнес-деятельностью Хантера Байдена.

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По утверждению The New York Post, Байден-младший представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma. Издание утверждало, что эта переписка противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он не говорил со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Трамп использовал этот отчет против Джо Байдена в последние дни своей неудачной попытки баллотироваться на второй президентский срок.

Судебные споры между Хантером Байденом и Айзеком происходят в то время, когда возглавляемый Республиканской партией комитет Палаты представителей по надзору и подотчетности расследует международные бизнес-транзакции сына президента и других его родственников.

Темы: Байден
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