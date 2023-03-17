На Київщині і Житомирщині працює ППО через атаку дронами

У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошено повітряну тривогу, сили протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе типу "Shahed".

Джерело: Карта повітряних тривог, Київська ОВА й Житомирська ОВА, коментар речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната "Українській правді"

Деталі: Повітряна тривога почалася з Запорізької (20:44) і Дніпропетровської (20:59) областей.

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Станом на 21:20 повітряна тривога оголошена також у Полтавській, Харківській, Чернігівській областях, у столиці Київ і Київській області. Згодом тривога поширилася на Житомирську, Херсонську, Миколаївську, Рівненську і більшість областей України.

У Повітряних силах ЗСУ "Українській правді" підтвердили, що летять "Шахеди", росіяни атакують із північного та південно-східного напрямку.

Київська обласна військова адміністрація повідомила: "Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".

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О 21:41 Київська ОВА повідомила, що "працює ППО!".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також написав у Telegram: "Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте".

О 22:25 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на Житомирщині теж працює протиповітряна оборона.

Від очевидців УП стало відомо, що в Коростені Житомирської області працює ППО.

У той самий час Київська ОВА попередила, що небезпека з повітря зберігається, а в регіоні продовжують працювати сили протиповітряної оборони.

Тим часом у Дніпропетровській області атаковано місто Новомосковськ.

Оновлення: О 23:09 помалу почалися відбої повітряної тривоги.