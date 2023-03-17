Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами

Елена РощинаПятница, 17 марта 2023, 21:45
На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами
t.me/air_alert_map

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявлена воздушная тревога, силы противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе типа "Shahed".

Источник: Карта воздушных тревогКиевская ОВА и Житомирская ОВА, комментарий спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "Украинской правде"

Детали: Воздушная тревога началась с Запорожской (20:44) и Днепропетровской (20:59) областей.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена также в Полтавской, Харьковской, Черниговской областях, в столице Киев и Киевской области. Позже тревога распространилась на Житомирскую, Херсонскую, Николаевскую, Ровенскую и большинство областей Украины.

В Воздушных силах ВСУ "Украинской правде" подтвердили, что летят "Шахеды", россияне атакуют с северного и юго-восточного направления.

Киевская областная военная администрация сообщила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

В 21:41 Киевская ОВА сообщила, что "работает ПВО!".

ВИДЕО ДНЯ

Глава Офиса президента Андрей Ермак также написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

В 22:25 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине тоже работает противовоздушная оборона.

От очевидцев УП стало известно, что в Коростене Житомирской области работает ПВО.

В то же время Киевская ОВА предупредила, что опасность с воздуха сохраняется, а в регионе продолжают работать силы противовоздушной обороны.

Тем временем в Днепропетровской области атакован город Новомосковск.

Обновление: В 23:09 понемногу начались отбои воздушной тревоги.

УП, обновлено от 21:20
Темы: воздушная тревогавойнаШахед
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины

фото, видеоРоссияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье

Воздушные силы об отслеживании ТГ-каналами движения ракет и дронов РФ: Преступление против Украины

"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов

фотоВ Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция

фото, дополнено Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших

Все новости...
Данилов: После ордера на арест "маньяка" Путина визит Си в Москву – непростая задача
Зеленский: На ставке говорили, как усилить бойцов, которые дают "перспективу"
Генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным даже после ордера на его арест
В Днепре слышали звук взрыва, на Новомосковск была атака
Последние новости
14:30
В Италии отражают новую волну кибератак пророссийских хакеров
14:25
На одной из станций метро в Киеве приостановили продажу qr-билетов
14:19
Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины
13:58
В РФ хотят изменить налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственного дохода
13:49
Стало известно о 17 пострадавших и одном погибшем от ракетного удара по Запорожью
13:45
Переговоры о бое Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвались – СМИ
13:45
Россияне пытаются окружить Авдеевку с мая, это не новая угроза – МВА
13:42
ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу относительно Крыма
13:38
фотоРоссия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
13:37
Парамедикиня Михайлова предлагает обустроить на Аскольдовой горе Пантеон Героев
Все новости...