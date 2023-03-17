Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами

Елена РощинаПятница, 17 марта 2023, 20:45
На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами
t.me/air_alert_map

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявлена воздушная тревога, силы противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе типа "Shahed".

Источник: Карта воздушных тревогКиевская ОВА и Житомирская ОВА, комментарий спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "Украинской правде"

Детали: Воздушная тревога началась с Запорожской (20:44) и Днепропетровской (20:59) областей.

Реклама:

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена также в Полтавской, Харьковской, Черниговской областях, в столице Киев и Киевской области. Позже тревога распространилась на Житомирскую, Херсонскую, Николаевскую, Ровенскую и большинство областей Украины.

В Воздушных силах ВСУ "Украинской правде" подтвердили, что летят "Шахеды", россияне атакуют с северного и юго-восточного направления.

Киевская областная военная администрация сообщила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

ВИДЕО ДНЯ

В 21:41 Киевская ОВА сообщила, что "работает ПВО!".

Глава Офиса президента Андрей Ермак также написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

В 22:25 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине тоже работает противовоздушная оборона.

От очевидцев УП стало известно, что в Коростене Житомирской области работает ПВО.

В то же время Киевская ОВА предупредила, что опасность с воздуха сохраняется, а в регионе продолжают работать силы противовоздушной обороны.

Тем временем в Днепропетровской области атакован город Новомосковск.

Обновление: В 23:09 понемногу начались отбои воздушной тревоги.

УП, обновлено от 21:20
Темы: воздушная тревогавойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Данилов: После ордера на арест "маньяка" Путина визит Си в Москву – непростая задача
Зеленский: На ставке говорили, как усилить бойцов, которые дают "перспективу"
Генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным даже после ордера на его арест
В Днепре слышали звук взрыва, на Новомосковск была атака
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: