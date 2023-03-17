На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявлена воздушная тревога, силы противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе типа "Shahed".

Источник: Карта воздушных тревог, Киевская ОВА и Житомирская ОВА, комментарий спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "Украинской правде"

Детали: Воздушная тревога началась с Запорожской (20:44) и Днепропетровской (20:59) областей.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена также в Полтавской, Харьковской, Черниговской областях, в столице Киев и Киевской области. Позже тревога распространилась на Житомирскую, Херсонскую, Николаевскую, Ровенскую и большинство областей Украины.

В Воздушных силах ВСУ "Украинской правде" подтвердили, что летят "Шахеды", россияне атакуют с северного и юго-восточного направления.

Киевская областная военная администрация сообщила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

В 21:41 Киевская ОВА сообщила, что "работает ПВО!".

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Глава Офиса президента Андрей Ермак также написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

В 22:25 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине тоже работает противовоздушная оборона.

От очевидцев УП стало известно, что в Коростене Житомирской области работает ПВО.

В то же время Киевская ОВА предупредила, что опасность с воздуха сохраняется, а в регионе продолжают работать силы противовоздушной обороны.

Тем временем в Днепропетровской области атакован город Новомосковск.

Обновление: В 23:09 понемногу начались отбои воздушной тревоги.