На Киевщине и Житомирщине работает ПВО из-за атаки дронами
В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявлена воздушная тревога, силы противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе типа "Shahed".
Источник: Карта воздушных тревог, Киевская ОВА и Житомирская ОВА, комментарий спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "Украинской правде"
Детали: Воздушная тревога началась с Запорожской (20:44) и Днепропетровской (20:59) областей.
По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена также в Полтавской, Харьковской, Черниговской областях, в столице Киев и Киевской области. Позже тревога распространилась на Житомирскую, Херсонскую, Николаевскую, Ровенскую и большинство областей Украины.
В Воздушных силах ВСУ "Украинской правде" подтвердили, что летят "Шахеды", россияне атакуют с северного и юго-восточного направления.
Киевская областная военная администрация сообщила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".
В 21:41 Киевская ОВА сообщила, что "работает ПВО!".
Глава Офиса президента Андрей Ермак также написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".
В 22:25 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине тоже работает противовоздушная оборона.
От очевидцев УП стало известно, что в Коростене Житомирской области работает ПВО.
В то же время Киевская ОВА предупредила, что опасность с воздуха сохраняется, а в регионе продолжают работать силы противовоздушной обороны.
Тем временем в Днепропетровской области атакован город Новомосковск.
Обновление: В 23:09 понемногу начались отбои воздушной тревоги.