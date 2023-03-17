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Вучич заявив, що ордер на арешт Путіна є тиском на країни, які співпрацюють з Росією

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 20:22

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна є додатковим фактором тиску на країни, які продовжують співпрацювати з РФ.

Про це повідомляє сербський телеканал РТС, пише "Європейська правда".

Вучич також заявив, що через рішення МКС позиція Сербії на переговорах з Косовом в суботу буде складнішою.

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"Ми повинні бути відповідальними і серйозними", - сказав Вучич і додав, що Захід хоче чинити додатковий тиск на всіх тих, хто досі не був достатньо жорстким щодо Росії.

"Цілком очевидно, що світ скочується до додаткової ескалації конфлікту і прискорення конфлікту", - сказав Вучич у зверненні до громадян на площі Чіра Мілекіча в рамках візиту до району Срем.

Вучич також сказав, що в світі відбуваються "певні події" і що над Сербією "нависла велика небезпека", але є речі, про які він не може говорити публічно, оскільки він не аналітик, а президент країни.

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За його словами, Захід показав, що він піде до кінця і що його не дуже турбує можлива ескалація конфлікту. Вучич вважає, що обидві сторони гратимуть за принципом "все або нічого", тобто підуть до кінця, і що наслідки у світі будуть набагато складнішими для всіх.

"І нехай мене всі проклинають, у нас є тільки одна країна - Сербія, і ми повинні її зберегти. Коли дехто каже, що переможе той чи інший, для нас немає ніякої перемоги, єдиний порятунок для нас - ні в чому не брати участь. Ви повинні зрозуміти, що це вже не має сенсу, хто б що не говорив. Єдине, чого не існує у світі - це раціонального підходу до вирішення проблем, як казав Ноам Хомський. Таке враження, що ніхто не хоче вирішити проблему, але хоче створити ще більшу", - сказав Вучич.

Як відомо, у суботу Вучич і прем’єр-міністр Косова Альбін Курті мають намір зустрітися в Північній Македонії під егідою ЄС, щоб обговорити шляхи реалізації підтримуваної Заходом угоди про нормалізацію відносин.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих районів України.

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Теми: ПутінСербія
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