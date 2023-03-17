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Вучич заявил, что ордер на арест Путина является давлением на сотрудничающие с Россией страны

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 21:22

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина является дополнительным фактором давления на страны, которые продолжают сотрудничать с РФ.

Об этом сообщает сербский телеканал РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич также заявил, что из-за решения МУС позиция Сербии на переговорах с Косово в субботу будет сложнее.

"Мы должны быть ответственными и серьезными", - сказал Вучич и добавил, что Запад хочет оказать дополнительное давление на всех тех, кто до сих пор не был достаточно жестким в отношении России.

"Совершенно очевидно, что мир скатывается к дополнительной эскалации конфликта и ускорению конфликта", - сказал Вучич в обращении к гражданам на площади Чира Милекича в рамках визита в район Срем.

Вучич также сказал, что в мире происходят "определенные события" и что над Сербией "нависла большая опасность", но есть вещи, о которых он не может говорить публично, поскольку он не аналитик, а президент страны.

По его словам, Запад показал, что он пойдет до конца и что его не очень беспокоит возможная эскалация конфликта. Вучич считает, что обе стороны будут играть по принципу "все или ничего", то есть пойдут до конца, и что последствия в мире будут гораздо более сложными для всех.

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"И пусть меня все проклинают, у нас есть только одна страна - Сербия, и мы должны ее сохранить. Когда некоторые говорят, что победит тот или иной, для нас нет никакой победы, единственное спасение для нас - ни в чем не участвовать. Вы должны понять, что это уже не имеет смысла, кто бы что ни говорил. Единственное, чего не существует в мире - это рационального подхода к решению проблем, как говорил Ноам Хомский. Такое впечатление, что никто не хочет решить проблему, но хочет создать еще большую", - сказал Вучич.

Как известно, в субботу Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти намерены встретиться в Северной Македонии под эгидой ЕС, чтобы обсудить пути реализации поддерживаемого Западом соглашения о нормализации отношений.

Темы: ПутинСербия
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