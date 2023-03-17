Генсек ООН за потреби зустрічатиметься з Путіним навіть після ордеру на його арешт

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш продовжить зустрічатись і говорити з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордеру на арешт останнього.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив речник офісу генсека ООН Стефан Дюжаррик, передає кореспондент "Європейської правди".

Він підкреслив, що "Міжнародний кримінальний суд є незалежним від Секретаріату (ООН), і ми не коментуємо його рішення".

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"Ми будемо, як і раніше, вважати, що генеральний секретар буде говорити з тим, з ким йому потрібно поговорити, щоб вирішити питання, які стоять перед ним", – підкреслив речник Гутерреша.

Дюжаррик ухильно відповів на питання, чи може за нинішніх умов генсек ООН гарантувати президенту РФ участь у заходах Організації, якщо вони відбуваються на території держав-підписантів Римського статуту.

"Як я вже сказав, це стосується всіх: генеральний секретар завжди буде говорити з тим, з ким йому потрібно говорити, щоб рухатись уперед... Я можу говорити лише за нього", – зазначив він.

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Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

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