Генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным даже после ордера на его арест

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш продолжит встречаться и говорить с президентом России Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордера на арест последнего.

Об этом на брифинге в пятницу заявил представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает корреспондент "Европейской правды".

Он подчеркнул, что "Международный уголовный суд является независимым от Секретариата (ООН), и мы не комментируем его решения".

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"Мы будем по-прежнему считать, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул спикер Гутерреша.

Дюжаррик уклончиво ответил на вопрос, может ли в нынешних условиях генсек ООН гарантировать президенту РФ участие в мероприятиях Организации, если они проходят на территории государств-подписантов Римского статута.

"Как я уже сказал, это касается всех: генеральный секретарь всегда будет говорить с тем, с кем ему нужно говорить, чтобы двигаться вперед... Я могу говорить только за него", - отметил он.

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Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

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