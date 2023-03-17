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Санду: Молдова ніколи не буде на боці вбивць

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 23:36
Санду: Молдова ніколи не буде на боці вбивць
Мая Санду, фото AFP via Getty Images

Президентка Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це Санду сказала в п’ятницю в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

"Молдовани ніколи не були і не будуть на боці вбивць. Ми засудили агресію Росії проти України з першого дня війни", – підкреслила глава держави.

Вона додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії повалити конституційний лад у Молдові та втручання в її внутрішні справи, а також пропаганду й дезінформацію, що їх супроводжували.

"Але коли у нас з'явилися переконливі докази того, що вони намагаються повалити владу в Кишиневі, демократично обрану громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги", – наголосила Санду.

За її словами, ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять з Румунії, ЄС, США та Японії.

"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", – додала президентка.

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У виступі в парламенті в п’ятницю, який раніше не анонсувався, Санду закликала уряд до рішучих дій, "щоб зупинити будь-які спроби дестабілізувати країну", а державні установи – "боротися з пропагандою, яка отруює людей".

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Президентка Молдови Мая Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.

Теми: МолдоваРосія
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