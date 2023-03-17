Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц

Президент Майя Санду отметила поддержку Украины в полномасштабной войне России и отметила, молдаване должны знать, кто "является нашими друзьями, а кто врагами".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Санду сказала в пятницу в интервью телеканалу Moldova 1.

"Молдаване никогда не были и не будут на стороне убийц. Мы осудили агрессию России против Украины с первого дня войны", - подчеркнула глава государства.

Она добавила, что Кишинев заявлял о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове и вмешательстве в ее внутренние дела, а также сопровождавшей их пропаганде и дезинформации.

"Но когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги", - подчеркнула Санду.

По ее словам, ресурсы, необходимые для развития Молдовы, поступают из Румынии, ЕС, США и Японии.

"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни одной копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", - добавила президент.

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В выступлении в парламенте в пятницу, которое ранее не анонсировалось, Санду призвала правительство к решительным действиям, "чтобы остановить любые попытки дестабилизировать страну", а государственные учреждения - "бороться с пропагандой, которая отравляет людей".

Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ