Україна вперше в історії вийшла у фінал Євро з футзалу серед жінок

Жіноча збірна України з футзалу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2023. У півфінальному матчі українки з мінімальною перевагою 2:1 перемогли господарок турніру, команду Угорщини.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Вихід до фінальної частини "Євро" для України став третім поспіль: у 2019 році синьо-жовті фінішували четвертими, у 2022 – третіми. У матчі за "бронзу" на попередньому "Євро" українки здолали саме збірну Угорщини, 2:1.

Жереб знову звів Україну та Угорщину у фінальній частині "Євро-2023", цього разу – у півфіналі турніру. Перед стартом турніру українки називали гру проти угорок "шансом, який випадає раз на життя".

Півфінальний матч Україна – Угорщина пройшов за тотального домінування синьо-жовтої команди. Українки за весь поєдинок завдали 65 ударів по воротах суперниць, угорки – 18. За ударами в ствір – 21:6 на користь України.

Однак відкрили рахунок у матчі саме господарки паркету, збірна Угорщини. На 12-й хвилині матчу Вікторія Хорват протягнула м'яч зі своєї половини майданчика, не зустріла опозиції і пробила точно в дальній кут – 0:1.

До перерви Україна змогла зрівняти рахунок: розіграш ауту замкнула на дальній штанзі Анна Шульга, 1:1. І саме Шульга встановила остаточний рахунок матчу уже в другому таймі – вона забила гол на 32-й хвилині, 2:1.

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На останні хвилини Угорщина перейшла на гру з п'ятою польовою, але небезпеки не створила. Україна теж не змінила рахунок. Підсумковий результат – 2:1 на користь України.

Євро-2023, півфінал: Україна – Угорщина 2:1. Голи: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

У фіналі Євро-2023 з футзалу Україна зіграє зі збірною Іспанії, яка у півфіналі обіграла Португалію, 3:2. Це буде друга зустріч між командами на Євро: у 2022 році Іспанія в півфіналі розбила Україну з рахунком 9:0.

Матч Україна – Іспанія відбудеться в неділю, 19 березня, о 21:00 за київським часом.