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Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 23:58
Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин
Украинки - в финале Евро-2023 по футзалу, фото Украинской ассоциации футбола

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в финал чемпионата Европы-2023. В полуфинальном матче украинки с минимальным преимуществом 2:1 победили хозяек турнира, команду Венгрии.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Выход в финальную часть "Евро" для Украины стал третьим подряд: в 2019 году сине-желтые финишировали четвертыми, в 2022 – третьими. В матче за "бронзу" на предыдущем "Евро" украинки одолели именно сборную Венгрии, 2:1.

Жребий снова свел Украину и Венгрию в финальной части "Евро-2023", на этот раз – в полуфинале турнира. Перед стартом турнира украинки называли игру против венгерок "шансом, который выпадает раз в жизни".

Полуфинальный матч Украина - Венгрия прошел при тотальном доминировании сине-желтой команды. Украинки за весь поединок нанесли 65 ударов по воротам соперниц, венгерки – 18. По ударам в створ – 21:6 в пользу Украины.

Однако открыли счет в матче именно хозяйки паркета, сборная Венгрии. На 12-й минуте матча Виктория Хорват протянула мяч со своей половины площадки, не встретила оппозиции и пробила точно в дальний угол - 0:1.

До перерыва Украина смогла сравнять счет: розыгрыш аута замкнула на дальней штанге Анна Шульга, 1:1. И именно Шульга установила окончательный счет матча уже во втором тайме – она забила гол на 32-й минуте, 2:1.

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На последние минуты Венгрия перешла на игру с пятой полевой, но опасности не создала. Украина тоже не изменила счет. Итоговый результат – 2:1 в пользу Украины.

Евро-2023, полуфинал: Украина – Венгрия 2:1. Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12.

В финале Евро-2023 по футзалу Украина сыграет со сборной Испании, которая в полуфинале обыграла Португалию, 3:2. Это будет вторая встреча между командами на Евро: в 2022 году Испания в полуфинале разбила Украину со счетом 9:0.

Матч Украина – Испания состоится в воскресенье, 19 марта, в 21:00 по киевскому времени.

Темы: спортфутбол
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