Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 00:21
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 17 березня російські окупанти здійснили обстріли 3 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По території Білопільської громади ворог бив з міномета (1 "приліт"), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 "прильотів" з САУ).

По Шалигинській громаді росіяни здійснили артобстріл з САУ (9 "прильотів") та мінометів (17 "прильотів").

В Есманській громаді зафіксовано 2 "прильоти" з міномета.

В усіх випадках обійшлося без наслідків.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО

500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку

фото, оновлено від 14:46Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7

У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї

Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України

фото, відеоРосіяни влучили ракетами у дві багатоповерхівки в Запоріжжі

Усі новини...
Сумська область
Росіяни вдарили по громадах Сумщини з АГС і мінометів, понад 140 прильотів
Росіяни гатили по Сумщині, понад 160 прильотів за день
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах
Останні новини
18:07
Санду схвалила скасування "молдовської мови"
17:58
Центробанк РФ відновив публікацію даних про резерви – за рік вони впали на $43 мільярди
17:54
"Йди за мною": український дрон врятував подружжя, чию машину розстріляли росіяни
17:53
мапаРосійським військовим перестають платити: скарги з півсотні регіонів
17:47
Реструктуризація боргу: "Нафтогаз" опрацьовує відповіді бондхолдерів та готує формальну пропозицію
17:34
відеоУ "Слузі народу" хочуть дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів
17:28
"Повернись живим" передали військовим перший розвідкомплекс "ШАРК"
17:21
Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО
17:16
500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку
17:16
Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян
Усі новини...