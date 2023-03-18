Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах
Субота, 18 березня 2023, 00:21
Протягом 17 березня російські окупанти здійснили обстріли 3 громад Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По території Білопільської громади ворог бив з міномета (1 "приліт"), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 "прильотів" з САУ).
По Шалигинській громаді росіяни здійснили артобстріл з САУ (9 "прильотів") та мінометів (17 "прильотів").
В Есманській громаді зафіксовано 2 "прильоти" з міномета.
В усіх випадках обійшлося без наслідків.