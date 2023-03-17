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Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 23:21
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 17 березня російські окупанти здійснили обстріли 3 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По території Білопільської громади ворог бив з міномета (1 "приліт"), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 "прильотів" з САУ).

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По Шалигинській громаді росіяни здійснили артобстріл з САУ (9 "прильотів") та мінометів (17 "прильотів").

В Есманській громаді зафіксовано 2 "прильоти" з міномета.

В усіх випадках обійшлося без наслідків.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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