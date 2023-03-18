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Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 17 марта российские оккупанты совершили обстрелы 3 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По территории Белопольской громады враг бил из миномета (1 "прилет"), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 "прилетов" из САУ).

По Шалыгинской громаде россияне осуществили артобстрел из САУ (9 "прилетов") и минометов (17 "прилетов").

В Эсманской громаде зафиксировано 2 "прилета" из миномета.

Во всех случаях обошлось без последствий.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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