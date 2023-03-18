Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
Суббота, 18 марта 2023, 00:21
В течение 17 марта российские оккупанты совершили обстрелы 3 громад Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По территории Белопольской громады враг бил из миномета (1 "прилет"), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 "прилетов" из САУ).
По Шалыгинской громаде россияне осуществили артобстрел из САУ (9 "прилетов") и минометов (17 "прилетов").
В Эсманской громаде зафиксировано 2 "прилета" из миномета.
Во всех случаях обошлось без последствий.