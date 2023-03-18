Залужний і Резніков обговорили зі США подальший спротив агресії РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова ОПУ Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, на якій поговорили про ситуацію на фронті та потреби української армії.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.

Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів".

Деталі: Зазначається, що наприкінці до розмови приєднався Володимир Зеленський. Президент України поділився думками щодо звільнення українських земель.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.