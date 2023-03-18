Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний і Резніков обговорили зі США подальший спротив агресії РФ

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 00:58
Залужний і Резніков обговорили зі США подальший спротив агресії РФ
Резніков і Залужний. Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова ОПУ Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, на якій поговорили про ситуацію на фронті та потреби української армії.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.

Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів".

Деталі: Зазначається, що наприкінці до розмови приєднався Володимир Зеленський. Президент України поділився думками щодо звільнення українських земель.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

Теми: РезніковЗалужнийСШАЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО

500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку

фото, оновлено від 14:46Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7

У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї

Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України

фото, відеоРосіяни влучили ракетами у дві багатоповерхівки в Запоріжжі

Усі новини...
Резніков
Резніков після "Рамштайну": Вселяє оптимізм
"Рамштайн" обговорить нову допомогу Україні 15 березня
Резніков анонсував створення "корабельної коаліції": вже 3 країни є у складі 
Останні новини
18:07
Санду схвалила скасування "молдовської мови"
17:58
Центробанк РФ відновив публікацію даних про резерви – за рік вони впали на $43 мільярди
17:54
"Йди за мною": український дрон врятував подружжя, чию машину розстріляли росіяни
17:53
мапаРосійським військовим перестають платити: скарги з півсотні регіонів
17:47
Реструктуризація боргу: "Нафтогаз" опрацьовує відповіді бондхолдерів та готує формальну пропозицію
17:34
відеоУ "Слузі народу" хочуть дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів
17:28
"Повернись живим" передали військовим перший розвідкомплекс "ШАРК"
17:21
Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО
17:16
500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку
17:16
Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян
Усі новини...