Залужный и Резников обсудили с США дальнейшее сопротивление агрессии РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и председатель ОПУ Андрей Ермак провели онлайн-встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, на которой поговорили о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях на самых сложных направлениях, а также о насущных потребностях украинской армии.

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Стороны обсудили дальнейшее предоставление нашей стране необходимой помощи, в частности техники, вооружения и боеприпасов".

Детали: Отмечается, что в конце к разговору присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины поделился мыслями относительно освобождения украинских земель.

Сообщается, что во встрече также приняли участие первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировки "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.