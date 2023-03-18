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Прокурор МКС: Є достатньо підстав вважати Путіна відповідальним за викрадення українських дітей

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 01:59
Прокурор МКС: Є достатньо підстав вважати Путіна відповідальним за викрадення українських дітей
ПРОКУРОР МКС КАРІМ ХАН. ФОТО З FACEBOOK ІРИНИ ВЕНЕДІКТОВОЇ

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих районів України.

Про це йдеться у його заяві, пише "Європейська правда".

Хан зазначив, що під час розслідування його офісом підтверджені випадки депортації щонайменше сотень дітей, вивезених з дитячих будинків та інтернатів. Багато з цих дітей, за даними слідства, були передані на усиновлення в Російську Федерацію.

У Російській Федерації указом Путіна було змінено законодавство з метою прискорення надання російського громадянства, що полегшило їх усиновлення російськими сім'ями.

"На підставі доказів, зібраних і проаналізованих моїм Офісом у ході незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила, що існують достатні підстави вважати, що президент Путін і пані Львова-Бєлова несуть кримінальну відповідальність за незаконну депортацію і переміщення українських дітей з окупованих районів України до Російської Федерації всупереч статті 8(2)(a)(vii) і статті 8(2)(b)(viii) Римського статуту", - йдеться у заяві.

Офіс прокурора МКС стверджує, що ці дії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивезти цих дітей з їхньої власної країни. На момент депортації українські діти перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції.

"Ми повинні забезпечити, щоб винні у скоєнні злочинів були притягнуті до відповідальності, а діти були повернуті до своїх родин і громад. Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони є військовою здобиччю", - заявив Хан.

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"Як я заявив у травні минулого року в Бучі, Україна є місцем злочину, що охоплює складний і широкий спектр ймовірних міжнародних злочинів. Ми без вагань подаватимемо подальші клопотання про видачу ордерів на арешт, коли цього вимагатимуть докази", - додав генпрокурор МКС.

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.  

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

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Теми: ПутінГаазький трибуналЄС
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