Прокурор МУС: Есть достаточно оснований считать Путина ответственным за похищение украинских детей

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть убедительные доказательства, свидетельствующие, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей из оккупированных районов Украины.

Об этом говорится в его заявлении, пишет "Европейская правда".

Хан отметил, что в ходе расследования его офисом подтверждены случаи депортации по меньшей мере сотен детей, вывезенных из детских домов и интернатов. Многие из этих детей, по данным следствия, были переданы на усыновление в Российскую Федерацию.

В Российской Федерации указом Путина было изменено законодательство с целью ускорения предоставления российского гражданства, что облегчило их усыновление российскими семьями.

"На основании доказательств, собранных и проанализированных моим Офисом в ходе независимых расследований, Палата предварительного производства подтвердила, что существуют достаточные основания полагать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и перемещение украинских детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию вопреки статье 8(2)(a)(vii) и статье 8(2)(b)(viii) Римского статута", - говорится в заявлении.

Офис прокурора МУС утверждает, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны. На момент депортации украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции.

"Мы должны обеспечить, чтобы виновные в совершении преступлений были привлечены к ответственности, а дети были возвращены в свои семьи и общины. Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей", - заявил Хан.

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"Как я заявил в мае прошлого года в Буче, Украина является местом преступления, охватывающего сложный и широкий спектр вероятных международных преступлений. Мы без колебаний будем подавать дальнейшие ходатайства о выдаче ордеров на арест, когда этого потребуют доказательства", - добавил генпрокурор МУС.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

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