Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві бари запідозрили у фінансуванні ЗСУ: відвідувачів змушували підспівувати "Любе"

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 03:35
У Москві бари запідозрили у фінансуванні ЗСУ: відвідувачів змушували підспівувати Любе
Перевірка в одному з московських барів. Скріншот з відео

Ввечері 17 березня у московські бари Underdog і La Virgen навідалися співробітники поліції через підозри, що заклади нібито могли фінансувати ЗСУ. Відвідувачів одного з барів змушували виконувати пісню групи "Любе" і малювати символіку російської агресії.

Джерела: "Медуза", пропагандистське видання ТАСС, російські Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що близько 9 години вечора 17 березня співробітники російських силових органів прийшли у московські бари Underdog і La Virgen з кувалдою та електрошокерами, після чого заклади повідомили у соціальних мережах про припинення роботи.

За інформацією ТАСС, поліція прийшла у московські бари через підозру, що заклади нібито можуть бути причетні до фінансування Збройних сил України.

Телеграм-канал SOTA пише, що одну з відвідувачок Underdog співробітники ОМОНу змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Россию".

За інформацією каналу, після появи силовиків у барі змінився музичний репертуар. У закладі ввімкнули пісні виконавців Shaman і "Любе".

"Медіазона" повідомляє у Telegram з посиланням на співробітника бару Underdog, що поліцейські змушували відвідувачів підспівувати, погрожуючи їм електрошокерами. Зазначається, що людей із татуюваннями попросили роздягнутися.

ВІДЕО ДНЯ

Telegram-канал агентства "Москва" опублікував відео, як силовики глузливо закликають відвідувачів "витягувати" слова пісні "Любе".  

Згодом видання "ОВД-Инфо" написало, що серед відвідувачів і персоналу двох барів є затримані, яких відвезли у відділення внутрішніх справ Басманного району Москви.

За інформацією правозахисного проєкту "Перший відділ", загалом було затримано близько 40 осіб. Більшість із них відпустили. Затримані розповіли, що їх допитували співробітники ФСБ.

Теми: РосіяЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"

Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен

Варфоломій звинуватив РПЦ у злочинах війни в Україні

мапаРосійським військовим перестають платити: скарги з півсотні регіонів

Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО

500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку

Усі новини...
Росія
Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА
Розвідка Британії розповіла, що може стояти за планами РФ про зміну призовного віку
Чому світу важлива перемога України
Останні новини
20:02
відеоЗеленський – вбивцям з РФ: Ордер на арешт – найкраще, що може з вами статися
19:59
Як часто українці роблять відповідальні вчинки і як саме їх розуміють – опитування
19:55
Ексголова Фонду держмайна видавав себе за "викривача корупції", щоб усунути конкурентів – НАБУ
19:53
Франція вже півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 – ЗМІ
19:30
З якими проблемами стикаються українські школи за кордоном – розповідає освітній омбудсмен
19:22
відеоЗеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"
19:15
У води Чорного моря, поряд з Україною, запливли перші у цьому році дельфіни – біолог
19:05
Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен
19:01
Держсекретар США прокоментував поведінку Китаю у війні РФ проти України
19:00
Генштаб: Запеклі бої – на півдні та півночі Бахмута, РФ наступає на Авдіївку та Мар’їнку
Усі новини...