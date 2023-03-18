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У Москві бари запідозрили у фінансуванні ЗСУ: відвідувачів змушували підспівувати "Любе"

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 02:35
У Москві бари запідозрили у фінансуванні ЗСУ: відвідувачів змушували підспівувати Любе
Перевірка в одному з московських барів. Скріншот з відео

Ввечері 17 березня у московські бари Underdog і La Virgen навідалися співробітники поліції через підозри, що заклади нібито могли фінансувати ЗСУ. Відвідувачів одного з барів змушували виконувати пісню групи "Любе" і малювати символіку російської агресії.

Джерела: "Медуза", пропагандистське видання ТАСС, російські Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що близько 9 години вечора 17 березня співробітники російських силових органів прийшли у московські бари Underdog і La Virgen з кувалдою та електрошокерами, після чого заклади повідомили у соціальних мережах про припинення роботи.

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За інформацією ТАСС, поліція прийшла у московські бари через підозру, що заклади нібито можуть бути причетні до фінансування Збройних сил України.

Телеграм-канал SOTA пише, що одну з відвідувачок Underdog співробітники ОМОНу змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Россию".

За інформацією каналу, після появи силовиків у барі змінився музичний репертуар. У закладі ввімкнули пісні виконавців Shaman і "Любе".

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"Медіазона" повідомляє у Telegram з посиланням на співробітника бару Underdog, що поліцейські змушували відвідувачів підспівувати, погрожуючи їм електрошокерами. Зазначається, що людей із татуюваннями попросили роздягнутися.

Telegram-канал агентства "Москва" опублікував відео, як силовики глузливо закликають відвідувачів "витягувати" слова пісні "Любе".  

Згодом видання "ОВД-Инфо" написало, що серед відвідувачів і персоналу двох барів є затримані, яких відвезли у відділення внутрішніх справ Басманного району Москви.

За інформацією правозахисного проєкту "Перший відділ", загалом було затримано близько 40 осіб. Більшість із них відпустили. Затримані розповіли, що їх допитували співробітники ФСБ.

Теми: РосіяЗбройні сили
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