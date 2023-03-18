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В Москве бары заподозрили в финансировании ВСУ: посетителей заставляли подпевать "Любэ"

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 03:35
В Москве бары заподозрили в финансировании ВСУ: посетителей заставляли подпевать Любэ
Проверка в одном из московских баров. Скриншот из видео

Вечером 17 марта в московские бары Underdog и La Virgen наведались сотрудники полиции из-за подозрений, что заведения якобы могли финансировать ВСУ. Посетителей одного из баров заставляли исполнять песню группы "Любэ" и рисовать символику российской агрессии.

Источники: "Медуза", пропагандистское издание ТАСС, российские Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что около 9 часов вечера 17 марта сотрудники российских силовых органов пришли в московские бары Underdog и La Virgen с кувалдой и электрошокерами, после чего заведения сообщили в социальных сетях о прекращении работы.

По информации ТАСС, полиция пришла в московские бары из-за подозрения, что заведения якобы могут быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.

Телеграм-канал SOTA пишет, что одну из посетительниц Underdog сотрудники ОМОНа заставили написать на двери заведения букву "Z" и слова "За Россию".

По информации канала, после появления силовиков в баре изменился музыкальный репертуар. В заведении включили песни исполнителей Shaman и "Любэ".

"Медиазона" сообщает в Telegram со ссылкой на сотрудника бара Underdog, что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами. Отмечается, что людей с татуировками попросили раздеться.

ВИДЕО ДНЯ

Telegram-канал агентства "Москва" опубликовал видео, как силовики насмешливо призывают посетителей "вытягивать" слова песни "Любэ". 

Впоследствии издание "ОВД-Инфо" написало, что среди посетителей и персонала двух баров есть задержанные, которых увезли в отделение внутренних дел Басманного района Москвы.

По информации правозащитного проекта "Первый отдел", всего было задержано около 40 человек. Большинство из них отпустили. Задержанные рассказали, что их допрашивали сотрудники ФСБ.

Темы: РосcияВооруженные силы
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