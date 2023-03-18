Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Москве бары заподозрили в финансировании ВСУ: посетителей заставляли подпевать "Любэ"

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 02:35
В Москве бары заподозрили в финансировании ВСУ: посетителей заставляли подпевать Любэ
Проверка в одном из московских баров. Скриншот из видео

Вечером 17 марта в московские бары Underdog и La Virgen наведались сотрудники полиции из-за подозрений, что заведения якобы могли финансировать ВСУ. Посетителей одного из баров заставляли исполнять песню группы "Любэ" и рисовать символику российской агрессии.

Источники: "Медуза", пропагандистское издание ТАСС, российские Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что около 9 часов вечера 17 марта сотрудники российских силовых органов пришли в московские бары Underdog и La Virgen с кувалдой и электрошокерами, после чего заведения сообщили в социальных сетях о прекращении работы.

Реклама:

По информации ТАСС, полиция пришла в московские бары из-за подозрения, что заведения якобы могут быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.

Телеграм-канал SOTA пишет, что одну из посетительниц Underdog сотрудники ОМОНа заставили написать на двери заведения букву "Z" и слова "За Россию".

По информации канала, после появления силовиков в баре изменился музыкальный репертуар. В заведении включили песни исполнителей Shaman и "Любэ".

ВИДЕО ДНЯ

"Медиазона" сообщает в Telegram со ссылкой на сотрудника бара Underdog, что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами. Отмечается, что людей с татуировками попросили раздеться.

Telegram-канал агентства "Москва" опубликовал видео, как силовики насмешливо призывают посетителей "вытягивать" слова песни "Любэ". 

Впоследствии издание "ОВД-Инфо" написало, что среди посетителей и персонала двух баров есть задержанные, которых увезли в отделение внутренних дел Басманного района Москвы.

По информации правозащитного проекта "Первый отдел", всего было задержано около 40 человек. Большинство из них отпустили. Задержанные рассказали, что их допрашивали сотрудники ФСБ.

Темы: РосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Росcия
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: