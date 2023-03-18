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Трампу повернули канал у YouTube після двох років блокування

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 04:31
Трампу повернули канал у YouTube після двох років блокування
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО З АРХІВУ БІЛОГО ДОМУ

Компанія Alphabet, яка володіє відеохостингом YouTube, у п’ятницю повідомила про зняття обмежень із каналу колишнього президента США Дональда Трампа після понад двох років блокування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тепер Трамп знову може публікувати відео на своєму акаунті в YouTube, який було заблоковано разом із рештою інших соцмереж через заклики до насильства під час штурму Капітолія його прихильниками в січні 2021 року.

"Ми ретельно оцінили постійний ризик насильства в реальному світі, збалансувавши при цьому можливість для виборців почути основних національних кандидатів напередодні виборів", – пояснили в YouTube своє рішення.

Ще в листопаді 2022 року було розблоковано акаунт Трампа у Twitter, а в лютому про це рішення оголосила компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram. Загалом експрезидент США тепер може охопити 146 мільйонів підписників на тлі майбутніх виборів президента у 2024 році.

Водночас після розблокування акаунтів Трамп поки так і не опублікував через них жодного допису. Замість цього він використовує Truth Social – платформи, яку він заснував наприкінці 2021 року й де у нього майже п’ять мільйонів підписників.

Противники повернення Трампа вказують на його повідомлення на Truth Social як на доказ того, що він все ще становить той самий ризик, який змусив різні соціальні медіа призупинити роботу його акаунтів у 2021 році.

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За інформацією ЗМІ, Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року і його штаб готується до цього. 

Теми: ТрампСША
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